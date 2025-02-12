Константин Тюкавин: драться пока ни разу в жизни не приходилось

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своём отношении к конфликтам и дракам.

– Стараюсь уходить от этого – от драки, какого-то конфликта, ругани.

– Хоть раз в жизни дрался?

– Пока не приходилось. Надеюсь, и не придётся. Надо из этой ситуации умнее выходить, зачем драться или кусаться? Я не понимаю, — рассказал Тюкавин в программе «Флешка» на «Динамо ТВ».

22-летний форвард Константин Тюкавин является сыном восьмикратного чемпиона мира по хоккею с мячом Александра Тюкавина и воспитанником клубной академии московского «Динамо». В текущем сезоне на счету нападающего восемь голов и три результативных паса в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах.

В сентябре 2021 года Тюкавин дебютировал за сборную России, в которой отметился одним забитым мячом и одним ассистом в шести играх.

Видео: Тюкавин подписал контракт с «Динамо» до 2028 года