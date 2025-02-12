Генич отреагировал на волевую победу «Реала» в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»
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Спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич высказался о полевой победе мадридского «Реала» в гостевом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 2024/2025 с английским «Манчестер Сити». Напомним, встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу испанской команды, однако «горожане» дважды вели в счёте.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19' 1:1 Мбаппе – 60' 2:1 Холанд – 80' 2:2 Диас – 86' 2:3 Беллингем – 90+2'
«Как же «Реал» красиво вытаскивает подобные матчи! Браво», — написал Генич в своём телеграм-канале.
Отметим, «Королевский клуб» впервые в истории обыграл «Манчестер Сити» на выезде в основное время
Напомним, ответный стыковой матч Лиги чемпионов сезона-2024/2025 состоится в Мадриде 19 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск.
Победители футбольных турниров-2024:
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