Генич отреагировал на волевую победу «Реала» в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

Спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич высказался о полевой победе мадридского «Реала» в гостевом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 2024/2025 с английским «Манчестер Сити». Напомним, встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу испанской команды, однако «горожане» дважды вели в счёте.

«Как же «Реал» красиво вытаскивает подобные матчи! Браво», — написал Генич в своём телеграм-канале.

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Напомним, ответный стыковой матч Лиги чемпионов сезона-2024/2025 состоится в Мадриде 19 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск.

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