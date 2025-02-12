«Манчестер Сити» впервые в сезоне-2024/2025 проиграл дома в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» потерпел первое домашнее поражение в текущем сезоне в Лиге чемпионов, уступив на своём поле со счётом 2:3 мадридскому «Реалу» в первом стыковом матче турнира.

До этого «горожане» провели дома четыре встречи общего группового этапа ЛЧ, одержали в них две победы над пражской «Спартой» (5:0) и бельгийским «Брюгге» (3:1), а также сыграли вничью с миланским «Интером» (0:0) и «Фейеноордом» из Роттердама (3:3).

При этом «Манчестер Сити» потерпел на общем групповом этапе Лиги чемпионов три поражения — от португальского «Спортинга» (1:4), итальянского «Ювентуса» (0:2) и французского «ПСЖ» (2:4), но все они пришлись на выездные матчи.

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