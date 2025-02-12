«Манчестер Сити» впервые в сезоне-2024/2025 проиграл дома в Лиге чемпионов
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«Манчестер Сити» потерпел первое домашнее поражение в текущем сезоне в Лиге чемпионов, уступив на своём поле со счётом 2:3 мадридскому «Реалу» в первом стыковом матче турнира.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19' 1:1 Мбаппе – 60' 2:1 Холанд – 80' 2:2 Диас – 86' 2:3 Беллингем – 90+2'
До этого «горожане» провели дома четыре встречи общего группового этапа ЛЧ, одержали в них две победы над пражской «Спартой» (5:0) и бельгийским «Брюгге» (3:1), а также сыграли вничью с миланским «Интером» (0:0) и «Фейеноордом» из Роттердама (3:3).
При этом «Манчестер Сити» потерпел на общем групповом этапе Лиги чемпионов три поражения — от португальского «Спортинга» (1:4), итальянского «Ювентуса» (0:2) и французского «ПСЖ» (2:4), но все они пришлись на выездные матчи.
Видео: «Манчестер Сити» объявил о новом контракте с Холандом
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