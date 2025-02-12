Гвардиола назвал виновных за поражение «Ман Сити» в стыковом матче ЛЧ с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о виновных в поражении в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». Напомним, встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу испанцев.

«Я уже много лет в «Манчестер Сити» и частью выдающейся команды, настоящей машины, но в данный момент я не могу предложить команде то, что помогло бы справиться с возникающими ситуациями. Ответственность за эти результаты лежит на всех нас. Я признаю, что всё в нашей системе не работает так, как работало раньше. Легко было бы обвинить одного игрока, но это абсурдно, так не бывает. Виноваты все, и прежде всего, я. Дело в том, что мы недостаточно стабильны», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Ответная стыковая игра Лиги чемпионов сезона-2024/2025 состоится в Мадриде 19 февраля в 23:00 мск.

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