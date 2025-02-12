Гвардиола назвал виновных за поражение «Ман Сити» в стыковом матче ЛЧ с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о виновных в поражении в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». Напомним, встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу испанцев.
«Я уже много лет в «Манчестер Сити» и частью выдающейся команды, настоящей машины, но в данный момент я не могу предложить команде то, что помогло бы справиться с возникающими ситуациями. Ответственность за эти результаты лежит на всех нас. Я признаю, что всё в нашей системе не работает так, как работало раньше. Легко было бы обвинить одного игрока, но это абсурдно, так не бывает. Виноваты все, и прежде всего, я. Дело в том, что мы недостаточно стабильны», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Ответная стыковая игра Лиги чемпионов сезона-2024/2025 состоится в Мадриде 19 февраля в 23:00 мск.
Самые опасные травмы в футболе:
- 12 февраля 2025
-
06:44
-
06:08
-
05:51
-
05:46
-
05:28
-
05:28
-
05:02
-
04:54
-
04:46
-
04:43
-
04:39
-
04:00
-
03:54
-
03:47
-
03:08
-
03:03
-
02:50
-
02:41
-
02:39
-
02:26
-
02:24
-
02:22
-
01:59
-
01:58
-
01:50
-
01:39
-
01:35
-
01:29
-
01:27
-
01:02
-
00:55
-
00:54
-
00:53
-
00:51
-
00:41