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Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян назвал главную силу Мурада Мусаева

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян назвал главную силу Мурада Мусаева
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Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о проблемах, с которыми столкнулся главный тренер «быков» Мурад Мусаев при возвращении в клуб.

— Каким нашёл Мусаева после его возвращения?
— Чуть изменился как тренер. Всё-таки он набрался опыта в прошлом клубе. Но первое время ему было очень тяжело. Он пришёл в команду, которая шла на первом месте — сложно заходить так по ходу чемпионата. Мурад Олегович принял трудное решение, мало кто сможет так сделать. Ему большое спасибо за это, команда его поддерживала. Нам тоже было тяжело перестраиваться на новые требования, новые тренировки.

— В чём его главная сила?
— В том, что всегда смотрит на себя. Без разницы, с кем играем ― «Крылья» или «Зенит», «Акрон» или «Спартак». Мы всегда должны играть в свой футбол, — сказал Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

41-летний Мурад Мусаев возглавлял «Краснодар» с апреля 2018 года по апрель 2021 года, после чего работал в азербайджанском «Сабахе». В марте 2024 года Мусаев вернулся на пост главного тренера чёрно-зелёных, которые к этому моменту опустились в чемпионской гонке РПЛ на второе место, пропустив вперёд «Зенит». Сезон-2023/2024 «Краснодар» закончил с серебряными медалями, претендуя на чемпионство до завершения последнего матча.

Полностью интервью с Эдуардом Сперцяном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время

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