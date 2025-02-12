Анчелотти высказался об ответном стыковом матче «Реала» с «Ман Сити» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями об ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 2024/2025 с «Манчестер Сити», которая пройдёт в Мадриде 19 февраля.
«Ответный матч? Ситуация та же, что и была. Поражение «Сити» не изменит их представления о том, как играть в следующем матче. Да и наше представление тоже… Это всего лишь небольшое преимущество. Мы должны очень хорошо подготовиться к второму матчу. «Сити» были хороши. Таков наш путь. Сезон начинается сейчас», — приводит слова Анчелотти Marca.
Напомним, первая игра между командами, состоявшаяся в Манчестере, завершилась со счётом 3:2 в пользу испанцев. «Горожане» дважды выходили вперёд в ходе встречи, однако не смогли удержать ничейный результат, пропустив гол в добавленное ко второму тайму время.
Победители футбольных турниров-2024:
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