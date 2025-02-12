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Анчелотти высказался об ответном стыковом матче «Реала» с «Ман Сити» в Лиге чемпионов

Анчелотти высказался об ответном стыковом матче «Реала» с «Ман Сити» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями об ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 2024/2025 с «Манчестер Сити», которая пройдёт в Мадриде 19 февраля.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ответный матч? Ситуация та же, что и была. Поражение «Сити» не изменит их представления о том, как играть в следующем матче. Да и наше представление тоже… Это всего лишь небольшое преимущество. Мы должны очень хорошо подготовиться к второму матчу. «Сити» были хороши. Таков наш путь. Сезон начинается сейчас», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, первая игра между командами, состоявшаяся в Манчестере, завершилась со счётом 3:2 в пользу испанцев. «Горожане» дважды выходили вперёд в ходе встречи, однако не смогли удержать ничейный результат, пропустив гол в добавленное ко второму тайму время.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'     2:2 Диас – 86'     2:3 Беллингем – 90+2'    
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