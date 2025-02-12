Анчелотти анонсировал возвращение двух защитников «Реала» к ответному стыку с «Ман Сити»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре защитной линии в матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с «Манчестер Сити» (3:2), поделившись информацией о восстановлении двух игроков первой команды.
«Мы хорошо защищались сегодня, и в те редкие моменты, когда теряли спокойствие и начинали высоко прессинговать, соперник создавал нам проблемы. Это важный урок для нас. Но я скажу так: сегодняшняя защитная линия никогда не играла вместе, я отмечу больше — они даже никогда не тренировались вместе, но сыграли блестяще… Но я полагаю, что нам нужны Рюдигер и Алаба для ответного матча. К этому времени они должны вернуться в строй», — приводит слова Анчелотти Marca.
Напомним, в обороне «сливочных» в первой стыковой игре выступали Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Рауль Асенсио и Ферлан Менди. В компенсированное ко второму тайму время на замену вышел ещё один защитник — Фран Гарсия.
Ответная игра «Манчестер Сити» пройдёт в Мадриде 19 февраля.
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