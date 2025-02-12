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Анчелотти анонсировал возвращение двух защитников «Реала» к ответному стыку с «Ман Сити»

Анчелотти анонсировал возвращение двух защитников «Реала» к ответному стыку с «Ман Сити»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре защитной линии в матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с «Манчестер Сити» (3:2), поделившись информацией о восстановлении двух игроков первой команды.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'     2:2 Диас – 86'     2:3 Беллингем – 90+2'    

«Мы хорошо защищались сегодня, и в те редкие моменты, когда теряли спокойствие и начинали высоко прессинговать, соперник создавал нам проблемы. Это важный урок для нас. Но я скажу так: сегодняшняя защитная линия никогда не играла вместе, я отмечу больше — они даже никогда не тренировались вместе, но сыграли блестяще… Но я полагаю, что нам нужны Рюдигер и Алаба для ответного матча. К этому времени они должны вернуться в строй», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, в обороне «сливочных» в первой стыковой игре выступали Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Рауль Асенсио и Ферлан Менди. В компенсированное ко второму тайму время на замену вышел ещё один защитник — Фран Гарсия.

Ответная игра «Манчестер Сити» пройдёт в Мадриде 19 февраля.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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