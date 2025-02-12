«Серёга, ну как так?» Сперцян — об ошибке Песьякова в чемпионском матче с «Зенитом»

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, как команда восприняла решающий гол петербургского «Зенита» в ворота «Ростова» (2:1), который лишил «быков» возможного чемпионства в сезоне-2023/2024.

— Когда пришли в раздевалку после «Динамо», смотрели голы «Зенита»?

— Да. Мы прямо в раздевалке посмотрели, потому что долго оттуда не выходили. Сначала нам врачи рассказали, а потом мы сами посмотрели.

— О чём думал, когда увидел ошибку Песьякова?

— Мы с ребятами были в шоке, подумал: «Серёга, ну как так?» Но, опять-таки, не из-за него мы не стали чемпионами, — сказал Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

На 85-й минуте матча 30-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» бразильский вингер Артур забил чемпионский для сине-бело-голубых гол, мяч влетел в сетку от руки пытавшегося отразить удар голкипера Сергея Песьякова. При ничейном исходе этой игры золотые медали чемпионата России завоевал бы «Краснодар», который в параллельном матче победил со счётом 1:0 также претендовавшее на чемпионство московское «Динамо».

Полностью интервью с Эдуардом Сперцяном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время

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