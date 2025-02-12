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Энрике отреагировал на игру Дембеле. Усман — с отрывом лучший голеадор Европы в 2025 году

Энрике отреагировал на игру Дембеле. Усман — с отрывом лучший голеадор Европы в 2025 году
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал сверхрезультативность вингера своей команды Усмана Дембеле, который забил 15 голов в восьми матчах в 2025 году, отличившись абсолютно во всех играх, в которых принимал участие.

Напомним, Дембеле отметился дублем в матче первого стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Брестом» (3:0).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 20:45 МСК
Брест
Брест, Франция
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Витинья – 21'     0:2 Дембеле – 45'     0:3 Дембеле – 66'    

«Надо уточнить у него, что он ел на Рождество (смеётся). Он полон уверенности в себе. В прошлом сезоне он показывал хорошие результаты, но в 2025 году стал ещё лучше. Видно, как партнёры активно ищут его и находят. У него безупречное поведение», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Отметим, что Дембеле является лидером в топ-5 лигах Европы по голам во всех турнирах в 2025 году, опережая соотечественника Килиана Мбаппе из «Реала» на пять забитых мячей.

Напомним, результативная серия во всех турнирах у Дембеле насчитывает восемь игр. Всего в текущем сезоне в активе вингера 23 гола и шесть результативных передач в 28 матчах во всех турнирах.

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