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Защитник «Зенита» Дркушич рассказал, как правильно звучит его имя

Защитник «Зенита» Дркушич рассказал, как правильно звучит его имя
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Словенский центральный защитник «Зенита» Ванья Дркушич ответил на вопросы о своём имени.

— Скажи, как правильно звучит твоё имя: с мягким знаком, как можно прочитать в интернете, или просто «Ваня»?
— Правильно как у меня в паспорте записано. А там — Ваня.

— Ты знаешь, что это прямо настоящее русское имя?
— Да. Всем говорю: наверное, мама с папой знали, что когда‑нибудь буду играть в России, и поэтому дали мне русское имя (улыбается). Ну и ребятам комфортно ко мне обращаться — Ваня, Иван, Ванька… Кстати, когда впервые приехал играть в Россию, назвали Иваном. Сначала не понял, что происходит (улыбается). Потом мне объяснили, что здесь Иван — это полный вариант имени Ваня, — рассказал Дркушич в эфире телеканала «Матч ТВ».

25-летний центральный защитник сборной Словении Ванья Дркушич перешёл в клуб РПЛ в январе 2022 года, подписав контракт с «Сочи». В августе 2024 года «Зенит» выкупил контракт футболиста за € 4 млн (по данным портала Transfermarkt). Через три дня после подписания Дркушича сине-бело-голубые отправили его в аренду в сербскую «Црвену Звезду», из которой вернули досрочно в январе 2025 года.

В текущем сезоне на счету защитника 12 матчей за белградцев во всех турнирах и один забитый мяч.

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