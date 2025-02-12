Радимов прокомментировал трансфер Пабло Солари в «Спартак»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о трансфере аргентинского полузащитника Пабло Солари в московский «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт».

«Пабло Солари — игрок основы красно-белых? «Спартак» уже стабилизировал состав. И тем, кто придёт, придётся очень постараться, чтобы влиться в эту команду. Осталось не так много в текущем сезоне РПЛ — 12 туров. По весне надо сразу помогать команде. Если «Спартак» хочет бороться за золото, а с таким усилением других задач, мне кажется, нельзя ставить, то эти футболисты должны сразу вставать на место игроков стартового состава и давать результат. Если будет обратное, то, наверное, новый спортивный директор (речь о Фрэнсисе Кахигао) должен расписаться в том, что провёл неудачную кампанию», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 7 млн.

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