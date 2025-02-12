Усман Дембеле рассказал о влиянии на его результативность Кварацхелии, Дуэ и Баркола

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле, оформивший дубль в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с «Брестом» (3:0), поделился мнением о влиянии на свою игру других вингеров французской команды — Хвичи Кварацхелии, Дезери Дуэ и Брэдли Баркола.

«Команда находится в хорошем ритме — каждый сосредоточен и играет очень хорошо. Это помогает мне забивать голы, когда я занимаю правильные позиции для завершения моментов. Каждый игрок, будь то Брэдли Баркола, Дезире Дуэ или Хвича Кварацхелия, предоставляет мне отличную передачу, так что мне остаётся лишь отправить мяч в сетку», — приводит слова Дембеле Footboom.

Всего в текущем сезоне в активе Усмана Дембеле 23 гола и шесть результативных передач в 28 матчах во всех турнирах. Француз является на данный момент лучшим бомбардиром топ-5 лиг Европы в 2025 году.

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