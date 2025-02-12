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Усман Дембеле рассказал о влиянии на его результативность Кварацхелии, Дуэ и Баркола

Усман Дембеле рассказал о влиянии на его результативность Кварацхелии, Дуэ и Баркола
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле, оформивший дубль в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с «Брестом» (3:0), поделился мнением о влиянии на свою игру других вингеров французской команды — Хвичи Кварацхелии, Дезери Дуэ и Брэдли Баркола.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 20:45 МСК
Брест
Брест, Франция
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Витинья – 21'     0:2 Дембеле – 45'     0:3 Дембеле – 66'    

«Команда находится в хорошем ритме — каждый сосредоточен и играет очень хорошо. Это помогает мне забивать голы, когда я занимаю правильные позиции для завершения моментов. Каждый игрок, будь то Брэдли Баркола, Дезире Дуэ или Хвича Кварацхелия, предоставляет мне отличную передачу, так что мне остаётся лишь отправить мяч в сетку», — приводит слова Дембеле Footboom.

Всего в текущем сезоне в активе Усмана Дембеле 23 гола и шесть результативных передач в 28 матчах во всех турнирах. Француз является на данный момент лучшим бомбардиром топ-5 лиг Европы в 2025 году.

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