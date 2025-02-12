«Манчестер Сити» проиграл на своём поле впервые в 2025 году
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«Манчестер Сити» потерпел первое домашнее поражение во всех турнирах в 2025 году, уступив на своём поле 11 февраля мадридскому «Реалу» в первом стыковом матче Лиги чемпионов (2:3).
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19' 1:1 Мбаппе – 60' 2:1 Холанд – 80' 2:2 Диас – 86' 2:3 Беллингем – 90+2'
Этот проигрыш стал для «горожан» первым домашним с 15 декабря 2024 года, когда в игре 16-го тура АПЛ команда Хосепа Гвардиолы уступила в дерби «Манчестер Юнайтед» (1:2). После этого «Сити» провёл на своём поле пять матчей во всех турнирах без поражений, одержав в них четыре победы и один раз сыграв вничью.
После домашней ничьей с «Эвертоном» в АПЛ (1:1) манкунианцы на своём стадионе обыграли «Вест Хэм» (4:1, АПЛ), «Солфорд» (8:0, Кубок Англии), «Челси» (3:1, АПЛ) и «Брюгге» (3:1, Лига чемпионов).
Видео: Кайл Уолкер держит все трофеи «Манчестер Сити»
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