«Манчестер Сити» проиграл на своём поле впервые в 2025 году

«Манчестер Сити» потерпел первое домашнее поражение во всех турнирах в 2025 году, уступив на своём поле 11 февраля мадридскому «Реалу» в первом стыковом матче Лиги чемпионов (2:3).

Этот проигрыш стал для «горожан» первым домашним с 15 декабря 2024 года, когда в игре 16-го тура АПЛ команда Хосепа Гвардиолы уступила в дерби «Манчестер Юнайтед» (1:2). После этого «Сити» провёл на своём поле пять матчей во всех турнирах без поражений, одержав в них четыре победы и один раз сыграв вничью.

После домашней ничьей с «Эвертоном» в АПЛ (1:1) манкунианцы на своём стадионе обыграли «Вест Хэм» (4:1, АПЛ), «Солфорд» (8:0, Кубок Англии), «Челси» (3:1, АПЛ) и «Брюгге» (3:1, Лига чемпионов).

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