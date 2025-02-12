«Манчестер Сити» установил статистический антирекорд домашних матчей при Гвардиоле
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Английский «Манчестер Сити», проигравший на своём поле первый матч стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 2025/2025 мадридскому «Реалу» (2:3), установил статистический антирекорд по допущенным ударам в домашнем матче всего периода работы главного тренера Хосепа Гвардиолы. Об этом сообщает Opta Sport.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19' 1:1 Мбаппе – 60' 2:1 Холанд – 80' 2:2 Диас – 86' 2:3 Беллингем – 90+2'
По информации источника, мадридская команда нанесла 20 ударов по воротам «горожан», из которых восемь достигли створа ворот.
Ответная стыковая встреча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 состоится 19 февраля в Мадриде. Матч начнётся в 23:00 по московскому времени.
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