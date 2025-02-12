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«Манчестер Сити» установил статистический антирекорд домашних матчей при Гвардиоле

«Манчестер Сити» установил статистический антирекорд домашних матчей при Гвардиоле
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Английский «Манчестер Сити», проигравший на своём поле первый матч стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 2025/2025 мадридскому «Реалу» (2:3), установил статистический антирекорд по допущенным ударам в домашнем матче всего периода работы главного тренера Хосепа Гвардиолы. Об этом сообщает Opta Sport.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'     2:2 Диас – 86'     2:3 Беллингем – 90+2'    

По информации источника, мадридская команда нанесла 20 ударов по воротам «горожан», из которых восемь достигли створа ворот.

Ответная стыковая встреча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 состоится 19 февраля в Мадриде. Матч начнётся в 23:00 по московскому времени.

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