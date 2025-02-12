«Манчестер Сити» установил статистический антирекорд домашних матчей при Гвардиоле

Английский «Манчестер Сити», проигравший на своём поле первый матч стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 2025/2025 мадридскому «Реалу» (2:3), установил статистический антирекорд по допущенным ударам в домашнем матче всего периода работы главного тренера Хосепа Гвардиолы. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, мадридская команда нанесла 20 ударов по воротам «горожан», из которых восемь достигли створа ворот.

Ответная стыковая встреча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 состоится 19 февраля в Мадриде. Матч начнётся в 23:00 по московскому времени.

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