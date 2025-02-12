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Гвардиола повторил собственный антирекорд по количеству поражений за один сезон

Гвардиола повторил собственный антирекорд по количеству поражений за один сезон
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола потерпел 12-е поражение во всех турнирах в текущем сезоне, повторив тем самым личный антирекорд по этому показателю в рамках одной кампании. Об этом сообщает портал StatsFoot.

Напомним, «горожане» уступили на своём поле в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов — 2025/2025 мадридскому «Реалу» (2:3).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'     2:2 Диас – 86'     2:3 Беллингем – 90+2'    

По информации источника, ранее столько же поражений у «Манчестер Сити» при Гвардиоле во всех турнирах было лишь в сезоне-2019/2020.

Помимо поражения в матче с «Реалом», подопечные Гвардиолы проиграли в Лиге чемпионов «ПСЖ» (2:4), «Ювентусу» (0:2) и «Спортингу» (1:4). Кроме того, «Манчестер Сити» уступил «Арсеналу» (1:5), «Астон Вилле» (1:2), «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Ливерпулю» (0:2), «Тоттенхэму» (0:4), «Брайтону» (1:2) и «Борнмуту» (1:2) в АПЛ, а также «Тоттенхэму» в Кубке английской лиги со счётом 1:2.

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