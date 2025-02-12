«Реал» обыграл «Манчестер Сити» в ЛЧ, Александрова победила Соболенко. Главное к утру
Мадридский «Реал» в гостях обыграл «Манчестер Сити» в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 2024/2025, 26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе, сенсационно обыграв трёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема», первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко, санкт-петербургский «Зенит» разгромил московский «Спартак» и стал чемпионом Winline Зимнего Кубка РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Гол Беллингема на 90+2-й минуте помог «Реалу» вырвать победу у «Манчестер Сити» в ЛЧ.
- Екатерина Александрова сенсационно обыграла Арину Соболенко на турнире в Дохе.
- «Зенит» впервые выиграл Winline Зимний Кубок РПЛ, разгромив «Спартак» в финале.
- Московское «Динамо» в четвёртый раз в сезоне обыграло СКА.
- WTA завершила расследование дела тренера Рыбакиной. Его отстранение оставили в силе.
- Кевин Дюрант — восьмой игрок в истории НБА с 30 000 очками за карьеру.
- «ПСЖ» разгромил «Брест» в первом стыковом матче ЛЧ благодаря дублю Дембеле.
- «Торпедо» забросило пять шайб и крупно обыграло «Ак Барс» в гостевом матче.
- Гвардиола повторил собственный антирекорд по количеству поражений за один сезон.
- Стали известны подробности по делу о скандальном отстранении тренера Рыбакиной.
- «Реал» стал первой командой в истории, выигравшей 300 игр в главном еврокубковом турнире.
- 16 очков Егора Дёмина принесли BYU победу над университетом Западной Вирджинии в NCAA.
- Результаты первых стыковых матчей Лиги чемпионов 11 февраля.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии