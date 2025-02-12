Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Аталанта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

12 февраля главные новости спорта, футбол, результаты Лиги чемпионов, КХЛ, НБА, теннис

«Реал» обыграл «Манчестер Сити» в ЛЧ, Александрова победила Соболенко. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Реал» в гостях обыграл «Манчестер Сити» в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 2024/2025, 26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе, сенсационно обыграв трёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема», первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко, санкт-петербургский «Зенит» разгромил московский «Спартак» и стал чемпионом Winline Зимнего Кубка РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Беллингема на 90+2-й минуте помог «Реалу» вырвать победу у «Манчестер Сити» в ЛЧ.
  2. Екатерина Александрова сенсационно обыграла Арину Соболенко на турнире в Дохе.
  3. «Зенит» впервые выиграл Winline Зимний Кубок РПЛ, разгромив «Спартак» в финале.
  4. Московское «Динамо» в четвёртый раз в сезоне обыграло СКА.
  5. WTA завершила расследование дела тренера Рыбакиной. Его отстранение оставили в силе.
  6. Кевин Дюрантвосьмой игрок в истории НБА с 30 000 очками за карьеру.
  7. «ПСЖ» разгромил «Брест» в первом стыковом матче ЛЧ благодаря дублю Дембеле.
  8. «Торпедо» забросило пять шайб и крупно обыграло «Ак Барс» в гостевом матче.
  9. Гвардиола повторил собственный антирекорд по количеству поражений за один сезон.
  10. Стали известны подробности по делу о скандальном отстранении тренера Рыбакиной.
  11. «Реал» стал первой командой в истории, выигравшей 300 игр в главном еврокубковом турнире.
  12. 16 очков Егора Дёмина принесли BYU победу над университетом Западной Вирджинии в NCAA.
  13. Результаты первых стыковых матчей Лиги чемпионов 11 февраля.
Материалы по теме
Топ-события среды: «Трактор» — «Металлург» в КХЛ, «Монако» — «Бенфика» и Хачанов в Марселе
Топ-события среды: «Трактор» — «Металлург» в КХЛ, «Монако» — «Бенфика» и Хачанов в Марселе
Материалы по теме
Результаты игрового дня НБА 12 февраля
Результаты игрового дня КХЛ 11 февраля 2025 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android