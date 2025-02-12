«Реал» обыграл «Манчестер Сити» в ЛЧ, Александрова победила Соболенко. Главное к утру

Мадридский «Реал» в гостях обыграл «Манчестер Сити» в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 2024/2025, 26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе, сенсационно обыграв трёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема», первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко, санкт-петербургский «Зенит» разгромил московский «Спартак» и стал чемпионом Winline Зимнего Кубка РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».