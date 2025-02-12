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Бразильский «Гремио» объявил о подписании не прибывшего на сбор «Ахмата» хавбека Камило

Бразильский «Гремио» объявил о подписании не прибывшего на сбор «Ахмата» хавбека Камило
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Официальный сайт бразильского клуба «Гремио» из Порту-Алегри объявил о заключении контракта с 25-летним опорным полузащитником Камило, принадлежащим грозненскому «Ахмату». По версии пресс-службы «Гремио», футболист перешёл в этот клуб на правах свободного агента и подписал соглашение до конца 2027 года.

Ранее стало известно, что Камило не прибыл в Турцию на зимний межсезонный сбор «Ахмата», за который выступает с августа 2023 года. В текущем сезоне хавбек провёл 16 матчей в РПЛ и пять в Кубке России, отметившись одной результативной передачей.

По данным портала Transfermarkt, Камило перешёл из «Ахмата» в «Гремио» за трансферную компенсацию в размере € 1 млн.

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