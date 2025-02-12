Владимир Стогниенко охарактеризовал новичка «Спартака» Пабло Солари

Известный российский журналист и комментатор Владимир Стогниенко охарактеризовал новичка московского «Спартака», полузащитника Пабло Солари.

«У Солари было достаточно непростое время после возвращения Гальярдо в «Ривер Плейт», несмотря на то что Марсело хорошо знает игрока. Пабло ещё был в команде до того, как Гальярдо поехал зарабатывать в Саудовскую Аравию. Тем не менее, по сравнению с другими футболистами, Солари работал с Гальярдо не так много. Марсело сейчас усиленно возвращает в команду знакомых опытных футболистов. Больше это коснулось обороны, потому что в защите можно выпустить трёх чемпионов мира. Но и в атаку «Ривер Плейт» вернулся всем нам известный Себастьян Дриусси, который играет в паре с более мощным Колодио. Честно говоря, весь «Ривер» выглядит не очень. Пока в команду не вернулся молодой футболист группы атаки Мастантуоно. Это свежая аргентинская потенциальная звезда, которая сейчас в сборной на молодёжном Кубке Америки.

Видимо, Гальярдо так и не решил, где лучше играть Солари, который является правым вингером. Теоретически Пабло может играть на многих позициях. С одной стороны, это хорошо, но не совсем понятно, где он будет действовать лучше всего. Солари может играть в качестве крайнего, второго и центрального нападающего, может выходить в полузащите. Он везде выглядит неплохо, но, поскольку ему приходилось перемещаться по всем позициям, мы пока не увидели его максимального раскрытия потенциала. Не знаю, смогут ли в «Спартаке» его раскрыть и найти правильную позицию. Это Деян Станкович знает намного лучше. А так, Солари — достаточно быстрый и подвижный футболист, который не стесняется быть смелым, если надо, то тащит на себе игру. Он способен обыграть, может пробить головой», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.