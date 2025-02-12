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Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 12 февраля

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 12 февраля
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Сегодня, 12 февраля, пройдут первые стыковые матчи Лиги чемпионов сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоится четыре встречи.

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 12 февраля:

20:45 мск. «Брюгге» — «Аталанта»;

23:00 мск. «Селтик» — «Бавария»;

23:00 мск. «Фейеноорд» — «Милан»;

23:00 мск. «Монако» — «Бенфика».

Календарь матчей Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов

Напомним, команды, которые заняли места с 9-го по 16-е в общем этапе, были сеяными, они сыграют с клубами, занявшими места с 17-го по 24-е (несеяные). Ответные стыковые встречи сеяные проведут дома. Восемь победителей стыковых матчей пробьются в 1/8 финала, где сыграют с одним из топ-8 клубов общего этапа, которые будут сеяными при жеребьёвке.

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