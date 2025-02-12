«Брюгге» — «Аталанта»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 12 февраля, состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встретятся бельгийский «Брюгге» и итальянская «Аталанта». Команды будут играть на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. Встречу обслужит бригада турецких арбитров во главе с Халилем Мелером. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Отметим, что «Брюгге» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 24-м месте в турнирной таблице, набрав 11 очков. «Аталанта» — девятая (15 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».