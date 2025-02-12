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Клуб Брюгге — Аталанта. Прямая трансляция
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ООО "ОККО"
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Начало прямой трансляции
20:45 Мск
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«Брюгге» — «Аталанта»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

«Брюгге» — «Аталанта»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 12 февраля, состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встретятся бельгийский «Брюгге» и итальянская «Аталанта». Команды будут играть на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. Встречу обслужит бригада турецких арбитров во главе с Халилем Мелером. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
12 февраля 2025, среда. 20:45 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Календарь матчей Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов

Отметим, что «Брюгге» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 24-м месте в турнирной таблице, набрав 11 очков. «Аталанта» — девятая (15 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

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