«Селтик» — «Бавария»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 12 февраля, состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встретятся «Селтик» и «Бавария». Команды будут играть на стадионе «Селтик Парк» в Глазго. Встречу обслужит бригада испанских арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
12 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.
Отметим, что «Селтик» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 21-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. «Бавария» — 12-я (15 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».
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