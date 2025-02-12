Роман Зобнин назвал причину поражения «Спартака» в финале Зимнего Кубка РПЛ
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Капитан и полузащитник «Спартака» Роман Зобнин объяснил причину поражения московского клуба в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ от «Зенита». Игра проходила вчера, 11 февраля, в Абу-Даби (там состоялись все матчи турнира). Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу санкт-петербуржцев со счётом 3:0. Все голы были забиты в первом тайме. Зобнин считает, что причина поражения красно-белых — их собственные ошибки.
Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16' 0:2 Вендел – 28' 0:3 Кассьерра – 32'
Удаления: Мартинс – 71' / нет
— В первом тайме было много ошибок ненужных, поэтому пропустили ненужные голы, лёгкие достаточно.
— Это что‑то системное или индивидуальное?
— Есть и системное, есть и индивидуальное. Будем работать, исправляться, — сказал Зобнин в эфире телеканала «Матч ТВ».
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