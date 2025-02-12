«Фейеноорд» — «Милан»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 12 февраля, состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встретятся «Фейеноорд» и «Милан». Команды будут играть на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. Встречу обслужит бригада испанских арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Отметим, что «Фейеноорд» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 19-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Милан» — 13-й (15 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».