«Монако» — «Бенфика»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 12 февраля, состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встретятся «Монако» и лиссабонская «Бенфика». Команды будут играть на стадионе « Луи II» в Монако. Встречу обслужит бригада итальянских арбитров во главе с Маурицио Мариани. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Отметим, что «Монако» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Бенфика» — 16-я (13 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».