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Владимир Стогниенко не считает, что аргентинцы закрепляются в России хуже бразильцев

Владимир Стогниенко не считает, что аргентинцы закрепляются в России хуже бразильцев
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Известный журналист и комментатор Владимир Стогниенко не считает, что аргентинские футболисты закрепляются в командах РПЛ хуже, чем бразильские игроки.

«Мне не кажется, что аргентинцы хуже закреплялись в России, чем бразильцы. Бразильцев просто было побольше количественно. Взять Эктора Бракамонте, который даёт интервью по-русски. Много обсуждали, что в России не заиграл Кавенаги. Но когда это было? Тот же Дриусси играл очень прилично. Можно вспомнить Баррьентоса, Моралеса и Макси Лопеса в ФК «Москва». К нам Ванда приезжала! Ванда рассказывала историю, что к ним приходила убираться девушка. Нара говорила: «Я делала make-up, причёсывалась и подбирала одежду, потому что иначе выглядела намного хуже, чем наша домработница».

У меня много друзей-аргентинцев — они хорошо себя чувствуют в России. Если не делать скидку на холодную погоду, им вполне комфортно. Хотя холодная погода есть и зимой в Англии, скажем. А вообще я и бразильцев знаю, которые тоже чувствуют себя нормально в России. В общем, зависит от человека», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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