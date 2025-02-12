Стогниенко: прекрасно, что в «Спартаке» возобновится связка Барко и Солари

Известный российский журналист и комментатор Владимир Стогниенко высказался о воссоединении связки Эсекьеля Барко и Пабло Солари в московском «Спартаке». Ранее они вместе выступали в Аргентине.

«Прекрасно, что в «Спартаке» возобновится связка Барко-Солари. Я рад за них обоих. Мы все знаем, что южноамериканцы иногда играют хорошо, а иногда им надоедает играть хорошо или играть вообще. Поэтому очень сложно что-то прогнозировать по поводу связки Барко-Солари в «Спартаке». Когда Клаудиньо только приехал в «Зенит», тоже был прекрасен, а потом ему играть в футбол стало скучно.

В своё время мы видели большое количество аргентинцев в «Зените». Дриусси играл хорошо, но все ли аргентинцы играли хорошо? Нет. Что касается Солари, на мой взгляд, по меркам чемпионата России — это очень хорошее и интересное приобретение. Всё будет зависеть от того, насколько комфортно он будет себя чувствовать в России. Да, есть человек в лице Барко, которого он очень хорошо знает, и это будет плюсом. Совершенно точно знаю, что Солари доводилось забивать с передач Барко. Я даже комментировал эти матчи», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.