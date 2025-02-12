Сперцян рассказал, почему не ушёл из «Краснодара», несмотря на желание играть в Европе

Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, почему не перешёл в английский «Лидс Юнайтед», несмотря на желание играть в Европе.

— На днях СМИ писали про интерес к тебе со стороны «Лидса».

— Было, да, этой зимой. Несколько недель назад, не под конец окна.

— С Фарке общался на эту тему?

— (после паузы. – Прим. «Чемпионата») Нет (смеётся).

— В Чемпионшип бы пошёл?

— Почему нет? Они, скорее всего, выйдут в АПЛ, идут на первом месте. Но и «Краснодар» идёт на первом месте. Да, я хочу уехать, но не могу кинуть клуб. Чтобы меня отпустили зимой, предложение должно быть очень хорошим, а у клуба должно быть большое желание меня взять. Этой зимой вот именно такого не было, — сказал Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.