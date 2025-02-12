Стоунз — о поражении «Манчестер Сити» от «Реала»: это ещё не конец

Центральный защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз высказался по итогам первого стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (2:3).

«Это ещё не конец. Нам нужно сохранять позитивный настрой, что сейчас очень трудно сделать. Мы должны играть лучше. Я буду одним из первых, кто сделает всё от себя зависящее, чтобы проявить себя с лучшей стороны в ответной встрече. Мы должны сохранять позитивный настрой и смотреть в будущее, у нас есть ещё 90 минут, чтобы всё исправить», — приводит слова Стоунза официальный сайт «Манчестер Сити».

Ответный стыковой матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 19 февраля. Начало — в 23:00 мск.