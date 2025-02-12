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Стоунз — о поражении «Манчестер Сити» от «Реала»: это ещё не конец

Стоунз — о поражении «Манчестер Сити» от «Реала»: это ещё не конец
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Центральный защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз высказался по итогам первого стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (2:3).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'     2:2 Диас – 86'     2:3 Беллингем – 90+2'    

«Это ещё не конец. Нам нужно сохранять позитивный настрой, что сейчас очень трудно сделать. Мы должны играть лучше. Я буду одним из первых, кто сделает всё от себя зависящее, чтобы проявить себя с лучшей стороны в ответной встрече. Мы должны сохранять позитивный настрой и смотреть в будущее, у нас есть ещё 90 минут, чтобы всё исправить», — приводит слова Стоунза официальный сайт «Манчестер Сити».

Ответный стыковой матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 19 февраля. Начало — в 23:00 мск.

Календарь Лиги чемпионов
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