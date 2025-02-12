Игрок «Манчестер Сити» Диаш — об ответном матче с «Реалом»: верим, что можем победить

Футболист «Манчестер Сити» Рубен Диаш высказался по итогам первого стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (2:3). По словам Диаша, «горожане» верят, что смогут перевернуть ход противостояния в свою пользу.

«Теперь всё зависит от веры. Мы точно знаем, как будем играть в Испании, так что ключом к успеху будет вера в самих себя. В конце концов, у этой команды достаточно уверенности в собственных силах, и мы верим, что можем победить», — приводит слова Диаша официальный сайт «Манчестер Сити».

Ответный стыковой матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 19 февраля. Начало — в 23:00 мск.