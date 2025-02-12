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Игрок «Манчестер Сити» Диаш — об ответном матче с «Реалом»: верим, что можем победить

Игрок «Манчестер Сити» Диаш — об ответном матче с «Реалом»: верим, что можем победить
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Футболист «Манчестер Сити» Рубен Диаш высказался по итогам первого стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (2:3). По словам Диаша, «горожане» верят, что смогут перевернуть ход противостояния в свою пользу.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'     2:2 Диас – 86'     2:3 Беллингем – 90+2'    

«Теперь всё зависит от веры. Мы точно знаем, как будем играть в Испании, так что ключом к успеху будет вера в самих себя. В конце концов, у этой команды достаточно уверенности в собственных силах, и мы верим, что можем победить», — приводит слова Диаша официальный сайт «Манчестер Сити».

Ответный стыковой матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 19 февраля. Начало — в 23:00 мск.

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