«Скинь 2000 по-братски». Сперцян рассказал о сообщениях в социальных сетях

Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о забавном сообщении, которое недавно получил в соцсетях.

— К тебе часто обращаются с просьбой помочь финансово? В социальных сетях часто пишут?

— Из последнего смешное было, написали в личные сообщения: «Скинь 2000 на бенз по-братски», — сказал Эдуард Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В текущем сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 20 млн.