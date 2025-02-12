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«Уважение». «Зенит» — о Семаке со Станковичем на трибунах во время матча Зимнего Кубка РПЛ

«Уважение». «Зенит» — о Семаке со Станковичем на трибунах во время матча Зимнего Кубка РПЛ
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Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» выложила фотографию главного тренера команды Сергея Семака с возглавляющим московский «Спартак» Деяном Станковичем на трибунах стадиона «Аль-Нахайян» во время финала Winline Зимнего Кубка РПЛ, сопроводив снимок сообщением «уважение».

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16'     0:2 Вендел – 28'     0:3 Кассьерра – 32'    
Удаления: Мартинс – 71' / нет

Напомним, Станкович и тренер «Зенита» Александр Анюков были удалены после стычки в матче за первое место турнира. Победу во встрече со счётом 3:0 одержали сине-бело-голубые. Голы забивали Луис Энрике, Вендел и Маттео Кассьерра.

Московский «Спартак» становился обладателем Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги в 2023 и 2024 годах.

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