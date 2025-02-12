«Уважение». «Зенит» — о Семаке со Станковичем на трибунах во время матча Зимнего Кубка РПЛ

Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» выложила фотографию главного тренера команды Сергея Семака с возглавляющим московский «Спартак» Деяном Станковичем на трибунах стадиона «Аль-Нахайян» во время финала Winline Зимнего Кубка РПЛ, сопроводив снимок сообщением «уважение».

Напомним, Станкович и тренер «Зенита» Александр Анюков были удалены после стычки в матче за первое место турнира. Победу во встрече со счётом 3:0 одержали сине-бело-голубые. Голы забивали Луис Энрике, Вендел и Маттео Кассьерра.

Московский «Спартак» становился обладателем Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги в 2023 и 2024 годах.