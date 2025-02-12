Зобнин — о Зимнем Кубке РПЛ: турнир — не главное для «Спартака»
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин подвёл итоги участия московского клуба в Зимнем Кубке РПЛ. Напомним, красно-белые дошли до финала турнира, где уступили «Зениту». Финальная игра проходила в Абу-Даби и завершилась поражением «Спартака» со счётом 0:3.
Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16' 0:2 Вендел – 28' 0:3 Кассьерра – 32'
Удаления: Мартинс – 71' / нет
— Насколько «Спартак» доволен итогами турнира?
— Здесь главное не турнир, здесь главное, чтобы мы подготовились. Идём постепенно, готовимся. Посмотрим, как дальше будет. Ещё будут товарищеские игры.
— Проецировать эту встречу как‑то на то, что будет после возобновления чемпионата, можно?
— Нет, ни в коем случае, — сказал Зобнин в эфире телеканала «Матч ТВ».
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