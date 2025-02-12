Зобнин — о Зимнем Кубке РПЛ: турнир — не главное для «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин подвёл итоги участия московского клуба в Зимнем Кубке РПЛ. Напомним, красно-белые дошли до финала турнира, где уступили «Зениту». Финальная игра проходила в Абу-Даби и завершилась поражением «Спартака» со счётом 0:3.

— Насколько «Спартак» доволен итогами турнира?

— Здесь главное не турнир, здесь главное, чтобы мы подготовились. Идём постепенно, готовимся. Посмотрим, как дальше будет. Ещё будут товарищеские игры.

— Проецировать эту встречу как‑то на то, что будет после возобновления чемпионата, можно?

— Нет, ни в коем случае, — сказал Зобнин в эфире телеканала «Матч ТВ».