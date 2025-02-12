Сперцян: когда был вариант с «Аяксом» — сидел на чемоданах. Загорелся ужас как!

Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о желании попробовать свои силы за границей.

«Летом 2023 года, когда был вариант с «Аяксом», я очень сильно переживал, на чемоданах, считай, сидел. Загорелся ужас как! Сейчас об этом не думаю. Я ни о чём не жалею, играю в самом сильном клубе России, прошёл через самую сильную академию. Как судьба сложится – так сложится. Если придёт кто-то за мной, значит, уеду», — сказал Эдуард Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В текущем сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 20 млн.