Стогниенко считает Бракамонте самым успешным аргентинцем в чемпионате России

Известный журналист и комментатор Владимир Стогниенко считает экс-нападающего «Москвы», «Ростова» и «Терека» (ныне — «Ахмат») Эктора Бракамонте самым успешным аргентинцем в чемпионате России.

— Можно ли назвать Барко одним из самых успешных аргентинских легионеров за последнее время?

— Нет. Самый успешный легионер — это Бракамонте. Он жил здесь долго, выступал за несколько клубов и полностью освоился. Есть тот же Гарай, который добротно выглядел в «Зените» в своё время. В «Оренбурге» прекрасно играли и продолжают играть аргентинцы. В «Динамо» был Фернандес, который являлся капитаном команды. А также Домингес, поигравший в «Рубине» и «Зените.

Если начнём вспоминать, то точно вспомним 10 футболистов, которые играли в России хорошо или очень хорошо. Барко сейчас показывает высокий уровень, но главное — будет ли он играть долго и стабильно, ведь он приехал в Россию относительно недавно, — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.