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Сперцян — о чемпионской гонке РПЛ: сейчас опыт есть — будет полегче

Сперцян — о чемпионской гонке РПЛ: сейчас опыт есть — будет полегче
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Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался об участии «быков» в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги второй сезон подряд.

— Как и год назад вы ушли на перерыв на первом месте. Что весной делать легче: догонять или лидировать?
— Лидировать тяжелее, тем более отрыва-то и нет. Цена ошибки очень велика, зато интересно.

— Внутри сидит страх повторить ошибки прошлого сезона?
— Наоборот, это большой плюс, что мы совсем недавно прошли через такое. Узнали, каково это. Ситуация сейчас похожая. В прошлом году большинство игроков «Краснодара» впервые оказалось в таком положении. Сейчас опыт есть, так что будет полегче.

— Есть уверенность, что будет иначе?
— Есть — больше, чем в прошлом году. Больше веры появилось, что будем бороться до конца, что бы ни случилось. В футболе может быть всё что угодно. Вспомни, как «Зенит» проиграл два матча подряд «Крыльям» и «Акрону». Хотя все говорили, что «Зенит» сейчас шесть очков возьмёт и оторвётся, что после этого – без шансов. В прошлом сезоне мы очень много смотрели не на себя, а на других. Думаю, это была одна из причин, почему не выиграли чемпионат, — сказал Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Турнирная таблица РПЛ
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