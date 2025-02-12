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Секу Койта: назвал одного из коней в честь ЦСКА

Секу Койта: назвал одного из коней в честь ЦСКА
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Нападающий ЦСКА Секу Койта признался, что назвал одного из своих коней в честь столичного клуба. Койта выступает за ЦСКА с лета прошлого года. В нынешнем сезоне форвард провёл 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

— Вы говорили, что разводите коней, одна из лошадей ожидала жеребёнка. Вы назвали его в честь ЦСКА, как и говорили?
— Конечно, я так и сделал, как и обещал. Это была интересная история. Жеребёнок появился на свет именно в новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января. Мы все были очень рады, получился такой двойной праздник. Родился конь, мы его так и называем ЦСКА, — приводит слова Койта ТАСС.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА — шестой. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.

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