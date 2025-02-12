Экс-тренер Сулейманова Давидян: в МЛС Шапи станет любимцем публики

Тренер академии «Краснодара» Мхитар Давидян, который пригласил в структуру клуба нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова и работал с ним, высказался о переходе футболиста в американский «Спортинг Канзас-Сити».

«Трудно сказать, грустно ли из-за переезда Шапи в МЛС или нет. Грустно — это когда ты не в футболе, а у него наоборот. Я буквально на днях с ним разговаривал на эту тему. Он сказал, что ждёт рабочую визу и вообще планирует с собой забрать семью и родителей. Насчёт карьерного роста сказать точно не могу, но это точно новый вызов для Шапи! Я уверен, что он с ним справится! Сам Шапи очень этого хочет и настроен по-боевому. Могу только пожелать ему удачи, и я уверен, что всё у него получится. Он станет там любимцем публики!» — сказал Давидян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.