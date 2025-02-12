Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер Сулейманова Давидян: в МЛС Шапи станет любимцем публики

Экс-тренер Сулейманова Давидян: в МЛС Шапи станет любимцем публики
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер академии «Краснодара» Мхитар Давидян, который пригласил в структуру клуба нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова и работал с ним, высказался о переходе футболиста в американский «Спортинг Канзас-Сити».

«Трудно сказать, грустно ли из-за переезда Шапи в МЛС или нет. Грустно — это когда ты не в футболе, а у него наоборот. Я буквально на днях с ним разговаривал на эту тему. Он сказал, что ждёт рабочую визу и вообще планирует с собой забрать семью и родителей. Насчёт карьерного роста сказать точно не могу, но это точно новый вызов для Шапи! Я уверен, что он с ним справится! Сам Шапи очень этого хочет и настроен по-боевому. Могу только пожелать ему удачи, и я уверен, что всё у него получится. Он станет там любимцем публики!» — сказал Давидян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Белоус — о Шапи в МЛС: в Америке к российским спортсменам относятся с большим почтением
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android