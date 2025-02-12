Валерий Непомнящий: «Спартак» — красная тряпка для «Зенита» в этом сезоне

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о противостоянии московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» в РПЛ.

«Не думаю, что нужно проводить параллели между победой «Зенита» в Зимнем Кубке РПЛ и неудачами «Спартака» весной после побед на зимних турнирах. У каждого клуба своя история. Возможно, для «Спартака» победа весной ничего не значит, а «Зенит» полон оптимизма, хорошо играет, и футболисты работают изо всех сил. Поэтому не думаю, что такая история может повториться. Но посмотрим, есть ли такое проклятие.

Я не особо прозорливый, чтобы смотреть настолько далеко вперёд и думать, что скоро нас вернут в еврокубки. Мне кажется, сейчас «Зенит» делает всё, чтобы выиграть чемпионство в год столетия. «Спартак» создаёт конкурентную среду и является красной тряпкой.

«Зенит» декларирует, что не уходит финансово в минус, ведь клуб хорошо продаёт своих футболистов. А вот у «Спартака» есть дефицит. Но есть же фэйр-плей, благодаря которому клубы считают финансы, чтобы избежать запрета на трансферы. Мне кажется, обе команды не страдают в финансовом плане, совершая большие сделки», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.