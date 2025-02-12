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Ванья Дркушич ответил, сколько времени ему потребуется на адаптацию в «Зените»

Ванья Дркушич ответил, сколько времени ему потребуется на адаптацию в «Зените»
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Словенский защитник «Зенита» Ванья Дркушич, в зимнее трансферное окно вернувшийся из аренды в «Црвене Звезде», рассказал, сколько времени ему потребуется на адаптацию в команде Сергея Семака.

— Как думаешь, сколько времени тебе потребуется на адаптацию?
— Физически чувствую себя очень хорошо. Ну а когда в твоей команде хорошие игроки, всё происходит легче и быстрее, — сказал Дркушич в эфире «Матч ТВ».

25-летний центральный защитник сборной Словении Ванья Дркушич перешёл в клуб РПЛ в январе 2022 года, подписав контракт с «Сочи». В августе 2024 года «Зенит» выкупил контракт футболиста за € 4 млн (по данным портала Transfermarkt). Через три дня после подписания Дркушича сине-бело-голубые отправили его в аренду в сербскую «Црвену Звезду», из которой вернули досрочно в январе 2025 года. В текущем сезоне на счету защитника 12 матчей за белградцев во всех турнирах и один забитый мяч.

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