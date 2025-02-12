«Разговор был бы короткий». Сперцян рассказал, как ответил бы на предложение от «Зенита»

Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, как отреагировал бы на предложение от «Зенита».

— Про интерес «Зенита» к тебе было много новостей.

— Да, но со мной никто не разговаривал. Я знал, что что-то есть, что есть интерес. Но даже если бы со мной кто-то из «Зенита» связался, разговор был бы очень короткий. Какие деньги бы предлагали, значения не имеет, — сказал Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В текущем сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 20 млн.