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Непомнящий: Роналду может отказаться приезжать в Россию, как основные футболисты Сербии

Непомнящий: Роналду может отказаться приезжать в Россию, как основные футболисты Сербии
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Известный российский специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о готовности «Аль-Насра» приехать на турнир в Россию, о чём ранее сообщил коммерческий директор саудовского клуба Жорди Дюранте. Напомним, в составе «Аль-Насра» выступает португальский нападающий Криштиану Роналду.

«Было бы здорово, если Роналду приедет в Россию на летний турнир. Но в этом есть большие сомнения, потому что Криштиану может отказаться приезжать, как основные футболисты сборной Сербии. Популяризация футбола и такие медийные моменты — это хорошее дело. Не скажу, что это принесёт какую-либо пользу нашему футболу, но всё-таки футбол — это шоу», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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