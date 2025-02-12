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Футболисты «Химок» могут устроить бойкот матча из-за невыплаты зарплат

Футболисты «Химок» могут устроить бойкот матча из-за невыплаты зарплат
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Футболисты «Химок» недовольны задержками зарплат в клубе. Они до сих пор не получили свои деньги за ноябрь и декабрь 2024 года. В связи с этим игроки готовят бойкот ближайшего товарищеского матча на зимних сборах в Турции, информирует Metaratings.

Отмечается, что футболисты могут отменить свою акцию протеста, если инвестор «Химок» Туфан Садыгов погасит задолженность в ближайшие дни, как и обещал изначально.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 игр и находится в зоне стыковых матчей. В своём последнем товарищеском матче в рамках тренировочных сборов «Химки» уступили «СКА-Хабаровск» со счётом 2:3.

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