Экс-тренер Игнатьева: не думал, что он окажется в Алжире — у Вани есть задатки для Европы

Тренер академии «Краснодара» Мхитар Давидян, который работал совместно с нападающим Иваном Игнатьевым, поделился мнением о переходе воспитанника «быков» в алжирскую «Кабилию» из армянского «Урарту».

«Конечно же, я никогда не мог предположить, что Ваня Игнатьев будет играть в Алжире. Я с ним общался до его поездки в Армению. Очень рад, что у него получилось перезагрузиться. Я следил за выступлением Игнатьева в Армении, знаю, что много забивал.

Я и сейчас говорю, что по задаткам, которые у Вани есть, он спокойно мог бы играть в Европе. Но, к сожалению, не всё так гладко. Могу только пожелать ему удачи, и для него это тоже новый вызов, а справится он или нет — посмотрим», — сказал Давидян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.