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Александр Медведев: у «Зенита» своё название, пусть «Спартак» будет народной командой

Александр Медведев: у «Зенита» своё название, пусть «Спартак» будет народной командой
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что сине-бело-голубые не претендуют на звание народной команды.

«Я не хочу оспаривать высокие звания «Спартака» – это горячо любимая многими болельщиками команда, но есть объективные показатели: сколько зрителей ходит на футбол, сколько их у экранов телевизоров, гаджетов и в социальных сетях. Главное, чтобы футбол был зрелищным. У «Зенита» своё название, и мы не претендуем на звание народной команды. Пускай оно останется за «Спартаком», – приводит слова Медведева «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.

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