«Вся карьера пролетела перед глазами». Сперцян — о капитанстве в «Краснодаре»

Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что для него значит статус капитана южного клуба.

— Летом ты стал капитаном. Для тебя — особенная история?

— Вся карьера в клубе перед глазами пролетела. Сразу понимаешь, через что прошёл, к чему пришёл. Эмоции зашкаливали, пусть я и понимал, что после ухода Моти Сафонова я буду капитаном, потому что при нём был вице, — сказал Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В текущем сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 20 млн.