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Сергей Семак: о борьбе «Зенита» за топ-8 Лиги чемпионов речи бы не шло

Сергей Семак: о борьбе «Зенита» за топ-8 Лиги чемпионов речи бы не шло
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал, как бы выступили сине-бело-голубые в обновлённой Лиге чемпионов. Напомним, все российские команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

— Где был бы этот «Зенит» в Лиге чемпионов?
— О топ-8 речь не идёт, мы понимаем прекрасно уровень Лиги чемпионов, уровень команд. Но нынешний формат при удачной жеребьёвке позволяет рассчитывать на попадание в стыки. С какими-то командами Лиги Европы, Лиги конференций мы можем конкурировать. Сложно сказать, насколько мы готовы к Лиге чемпионов, — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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