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«Барселона» продлила контракт с 36-летним Левандовским — Mundo Deportivo

«Барселона» продлила контракт с 36-летним Левандовским — Mundo Deportivo
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Каталонская «Барселона» договорилась о пролонгации соглашения с опытным польским нападающим команды Робертом Левандовским, сообщает известное испанское онлайн-издание Mundo Deportivo. Действующий контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2025 года.

По данным источника, поляк задержится в «Барселоне» до 2026 года. Роберт выступает за сине-гранатовых с 2022-го. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего нападающего в € 15 млн.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых забил 31 гол и сделал три результативные передачи.

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