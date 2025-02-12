Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сперцян раскрыл, что сказал Галицкий футболистам «Краснодара» после чемпионства «Зенита»

Сперцян раскрыл, что сказал Галицкий футболистам «Краснодара» после чемпионства «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян раскрыл, что сказал владелец клуба Сергей Галицкий футболистам после чемпионства «Зенита» в прошлом сезоне. Напомним, «быки» до последнего тура претендовали на титул, однако золото в шестой раз подряд завоевал петербургский клуб.

— Вы были в пяти минутах от золота, пусть и не всё зависело от вас. Долго это сидело в голове?
— Тяжело было это всё переварить, я не спал после матча. Но я почти сразу поймал себя на мысли, что чемпионство мы проиграли не в 30-м туре. Я вспоминал матчи, где мы теряли очки — с «Рубином» дома и так далее. Время не вернуть, конечно. Повторюсь, зато опыт приобрели.

— Сергей Николаевич заходил после игры?
— Да. Сказал то же самое, что проиграли мы не сейчас, — сказал Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Я хочу уехать. Но не могу кинуть «Краснодар». Сперцян искренен как никогда
Эксклюзив
«Я хочу уехать. Но не могу кинуть «Краснодар». Сперцян искренен как никогда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android