Сперцян раскрыл, что сказал Галицкий футболистам «Краснодара» после чемпионства «Зенита»

Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян раскрыл, что сказал владелец клуба Сергей Галицкий футболистам после чемпионства «Зенита» в прошлом сезоне. Напомним, «быки» до последнего тура претендовали на титул, однако золото в шестой раз подряд завоевал петербургский клуб.

— Вы были в пяти минутах от золота, пусть и не всё зависело от вас. Долго это сидело в голове?

— Тяжело было это всё переварить, я не спал после матча. Но я почти сразу поймал себя на мысли, что чемпионство мы проиграли не в 30-м туре. Я вспоминал матчи, где мы теряли очки — с «Рубином» дома и так далее. Время не вернуть, конечно. Повторюсь, зато опыт приобрели.

— Сергей Николаевич заходил после игры?

— Да. Сказал то же самое, что проиграли мы не сейчас, — сказал Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.