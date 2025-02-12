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Игонин: по финалу Зимнего Кубка видно, что разница между «Зенитом» и «Спартаком» приличная

Игонин: по финалу Зимнего Кубка видно, что разница между «Зенитом» и «Спартаком» приличная
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Российский экс-футболист Алексей Игонин высказался о матче за первое место на Winline Зимнем Кубке РПЛ, в котором встречались «Зенит» и «Спартак» (3:0).

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16'     0:2 Вендел – 28'     0:3 Кассьерра – 32'    
Удаления: Мартинс – 71' / нет

«По финалу Зимнего Кубка РПЛ видно, что разница между «Зенитом» и «Спартаком» приличная. «Зенит» готов к чемпионату на 80%, а «Спартак» — на 60. Понятно, что ещё есть время перед возобновлением второй части сезона. Однако я ждал другой игры от «Спартака», чтобы понять, насколько клуб выглядит хорошо на фоне новичков «Зенита». Мне кажется, этот матч дал очень мало информации», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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