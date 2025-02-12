Игонин: по финалу Зимнего Кубка видно, что разница между «Зенитом» и «Спартаком» приличная

Российский экс-футболист Алексей Игонин высказался о матче за первое место на Winline Зимнем Кубке РПЛ, в котором встречались «Зенит» и «Спартак» (3:0).

«По финалу Зимнего Кубка РПЛ видно, что разница между «Зенитом» и «Спартаком» приличная. «Зенит» готов к чемпионату на 80%, а «Спартак» — на 60. Понятно, что ещё есть время перед возобновлением второй части сезона. Однако я ждал другой игры от «Спартака», чтобы понять, насколько клуб выглядит хорошо на фоне новичков «Зенита». Мне кажется, этот матч дал очень мало информации», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.