Капитан «Краснодара» Сперцян рассказал, как его обманули мошенники

Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, как его обманули мошенники в соцсетях под видом благотворительности.

— Помогаешь финансово людям, которые пишут в социальные сети?

— Не люблю об этом говорить. Но есть человек, кому я стабильно помогаю финансово. Он занимается с детьми борьбой. Как-то он мне написал везде, во всех социальных сетях, в мессенджерах. Он за свой счёт возит детей из детского дома на соревнования. И вот уже три-четыре года я ему помогаю, он передо мной отчитывается, докладывает. Я знаю, что он не обманывает. Но уже несколько раз попадался на фейки, когда решал помочь финансово. Недавно написал человек аж в WhatsApp, рассказал какую-то историю, прислал скриншоты, что ему уже помогал Антон Зиньковский. Я помог, а оказалось, что это обман. И все эти скриншоты фейковые, — сказал Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.