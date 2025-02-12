Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Краснодара» Сперцян рассказал, как его обманули мошенники

Капитан «Краснодара» Сперцян рассказал, как его обманули мошенники
Аудио-версия:
Комментарии

Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, как его обманули мошенники в соцсетях под видом благотворительности.

— Помогаешь финансово людям, которые пишут в социальные сети?
— Не люблю об этом говорить. Но есть человек, кому я стабильно помогаю финансово. Он занимается с детьми борьбой. Как-то он мне написал везде, во всех социальных сетях, в мессенджерах. Он за свой счёт возит детей из детского дома на соревнования. И вот уже три-четыре года я ему помогаю, он передо мной отчитывается, докладывает. Я знаю, что он не обманывает. Но уже несколько раз попадался на фейки, когда решал помочь финансово. Недавно написал человек аж в WhatsApp, рассказал какую-то историю, прислал скриншоты, что ему уже помогал Антон Зиньковский. Я помог, а оказалось, что это обман. И все эти скриншоты фейковые, — сказал Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Я хочу уехать. Но не могу кинуть «Краснодар». Сперцян искренен как никогда
Эксклюзив
«Я хочу уехать. Но не могу кинуть «Краснодар». Сперцян искренен как никогда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android